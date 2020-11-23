В Украине за выходные зафиксировали около 1400 нарушений масочного режима

“С 21 ноября вступили в силу новые санкции за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты. В течение двух дней полицейские вынесли 1395 постановлений о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Из них 1369 — во время пребывания в общественных зданиях и сооружениях и 26 — во время пребывания в общественном транспорте”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом с начала действия карантина составили 58 тыс. 34 административных протокола за нарушения карантина, начато 494 уголовных производств.

Напомним, 6 ноября парламентарии приняли законопроект, предусматривающий введение штрафа от 170 до 255 грн за неноску маски в общественных местах и транспорте.

В полиции рассказали, что при отсутствии масок в транспорте сначала сделают замечание и только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя.