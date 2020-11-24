В Украине за четыре дня составили около 2,2 тыс. протоколов из-за нарушения масочного режима

"На самом деле, есть и проблема, что не все штрафы, далеко не все штрафы были оплачены, которые были наложены. Уплачиваются те штрафы, по которым суды принимали решения. И уплачено было вот, по состоянию на две недели назад, около 22 млн штрафов, наложенных с начала карантинных мероприятий на субъектов предпринимательской деятельности и граждан Украины, которые нарушали правила. Что касается новых обстоятельств юридических лиц, сейчас появились в связи с новой нормой кодекса Украины об административных правонарушениях, касающаяся физических лиц - штраф от 170 до 255 гривен, который накладывается на месте, административный протокол тут же составляется на месте и человек обязан его оплатить, то я думаю, что в ближайшее время мы увидим цифры и я надеюсь, что эти цифры будут значительно выше по оплаченным штрафам", - сказал Иван Варченко.

Он отметил, что если штраф не будет оплачен, то дальше будет исполнительное производство и проблемы для человека, потому что он не будет иметь возможности воспользоваться определенными привилегиями и возможностями.

"Сейчас, за эти несколько дней, что действует фактически четыре дня, которые действует норма статьи, ч. 2 ст. 44-3, кодекса Украины об административных правонарушениях, составлено таких уже около 2200 административных протоколов. Это значительно больше в течение дня, чем до сих пор. И мы понимаем, что на самом деле эти штрафы могут быть действенным средством, хотя вместе с тем мы исходим из того, что на сегодняшний день полиция проводит прежде всего разъяснительную работу, объясняя людям, что надо надевать маску", - добавил Варченко.

Напомним, 23 ноября УНН сообщал, что в Украине за выходные зафиксировали около 1400 нарушений масочного режима.

Также напомним, председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, что в случае отсутствия маски у человека в транспорте сначала сделают предупреждение, а затем штраф.