У Києві побили двох медиків

“Попередньо встановлено, що зловмисник викликав лікарів для надання йому допомоги, з його слів, невідомий нібито розпилив йому в обличчя газ. Коли приїхали медики і почали надавати допомогу потерпілому в кареті "швидкої", чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинив з ними конфлікт. Внаслідок цього двоє медиків отримали тілесні ушкодження”, - зазначили в МВС.

Наразі поліцейські затримали зловмисника та доставили до територіального управління поліції. Ним виявився 23-річний уродженець міста Олександрія Кіровоградської області.

Правоохоронці зазначають, що зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчими розпочато два кримінальні провадження за частиною 1 статті 125 ("Умисне легке тілесне ушкодження") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини та мотиви вчинення даного кримінального правопорушення.

Нагадаємо, на Одещині чоловік побив поліцейського та нацькував на іншого вівчарку.

Також нещодавно у мережі поширилося відео із села Потелич Львівської області, на якому вчителька застосовує стосовно учня фізичну силу через запотиличники. Наразі вчительку звільнили.