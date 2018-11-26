В Киеве неизвестный бросил дымовую шашку в "Ocean Plaza"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Неизвестный сегодня бросил в торгово-развлекательном центре "Ocean Plaza" дымовую шашку, из-за чего сработала пожарная сигнализация, но никто не пострадал. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ГУ ГСЧС В Киеве Светлана Водолага.
"В 16:56 неизвестный бросил дымовую шашку, из-за чего сработала пожарная сигнализация. Пожара нет и угрозы жизни и здоровью людей также нет", - сказала пресс-секретарь.
Водолага добавила, что также не осуществляли в связи с задымлением эвакуация людей.
Напомним, под Одессой работник устроил пожар на винзаводе, добиваясь выдачи зарплаты.