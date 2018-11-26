В Киеве неизвестный бросил дымовую шашку в "Ocean Plaza"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102846 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108389 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 144629 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140699 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134518 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127382 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168090 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118020 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141600 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145389 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве неизвестный бросил дымовую шашку в "Ocean Plaza"

В Киеве неизвестный бросил дымовую шашку в "Ocean Plaza"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Неизвестный сегодня бросил в торгово-развлекательном центре "Ocean Plaza" дымовую шашку, из-за чего сработала пожарная сигнализация, но никто не пострадал. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ГУ ГСЧС В Киеве Светлана Водолага.

"В 16:56 неизвестный бросил дымовую шашку, из-за чего сработала пожарная сигнализация. Пожара нет и угрозы жизни и здоровью людей также нет", - сказала пресс-секретарь.

Водолага добавила, что также не осуществляли в связи с задымлением эвакуация людей.

Напомним, под Одессой работник устроил пожар на винзаводе, добиваясь выдачи зарплаты.

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