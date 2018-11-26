У Києві невідомий кинув димову шашку в “Ocean Plaza”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Невідомий сьогодні кинув у торгово-розважальному центрі “Ocean Plaza” димову шашку, через що спрацювала пожежна сигналізація, але ніхто не постраждав. Про це повідомила УНН прес-секретар ГУ ДСНС У Києві Світлана Водолага.
“О 16:56 невідома особа кинула димову шашку, через що спрацювала пожежна сигналізація. Пожежі немає і загрози життю і здоров’ю людей також немає”, — сказала прес-секретар.
Водолага додала, що також не здійснювали у зв’язку з задимленням евакуація людей.
Нагадаємо, під Одесою працівник влаштував пожежу на винзаводі, домагаючись видачі зарплати.