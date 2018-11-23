Під Одесою працівник влаштував пожежу на винзаводі, домагаючись видачі зарплати

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. За скоєння хуліганських дій на території винзаводу чоловіка буде притягнено до відповідальності. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Одеській області.

“9-річний житель Овідіопольського району через конфлікт з керівництвом влаштував пожежу в одному з відділів підприємства. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — вказано в повідомлення.

Подія сталася в с.м.т.Великодолинське Овідіопольського району на місцевому заводі по виробництву алкогольних напоїв.

“Юнак, який працював вантажником на підприємстві, облив будівельну рукавичку бензином, підпалив її та кинув під двері одного з кабінетів. Як пояснив правопорушник, таким чином він вирішив помститися керівництву за те, що не отримав зарплатню”, — додали у поліції.

Зловмисник був затриманий поліцейськими за гарячими слідами.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, в одеському суді сталися сутички, до поліції доставили 49 осіб.

Українські Національні Новини

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