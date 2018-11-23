Под Одессой работник устроил пожар на винзаводе, добиваясь выдачи зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. За совершение хулиганских действий на территории винзавода мужа будут привлечены к ответственности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.
“9-летний житель Овидиопольского района из-за конфликта с руководством устроил пожар в одном из отделов предприятия. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, — указано в сообщение.
Происшествие произошло в п.г.т.Великодолинское Овидиопольского района на местном заводе по производству алкогольных напитков.
“Молодой человек, который работал грузчиком на предприятии, облил строительную перчатку бензином, поджег ее и бросил под дверь одного из кабинетов. Как пояснил правонарушитель, таким образом он решил отомстить руководству за то, что не получил зарплату”, — добавили в полиции.
Злоумышленник был задержан полицейскими по горячим следам.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в одесском суде произошли столкновения, в полицию доставили 49 человек.