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В одеському суді сталися сутички, до поліції доставили 49 осіб

В одеському суді сталися сутички, до поліції доставили 49 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Під час засідання у Приморському райсуді Одеси сталася бійка між групами підтримки сторін. У результаті 49 осіб були доставлені до поліції. Про це повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції області, передає УНН.

"Сьогодні в Приморському районному суді Одеси під час судового засідання між групами підтримки сторін-учасників судового процесу виник конфлікт, який переріс у бійку", – йдеться в повідомленні.

У результаті 49 осіб доставили до відділення поліції для встановлення обставин події.

"Анкетні дані усіх доставлених до поліції встановлені: більшість з них – жителі інших регіонів України. Зараз правоохоронці встановлюють мету, з якою чоловіки прибули до Одеси", – зазначили в поліції.

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Як уточнив радник начальника ГУ НП в Одеській області Руслан Форостяк у Facebook, у Приморському райсуді відбувався розгляд кримінального провадження щодо земельних ділянок у Затоці.

"Сьогодні під час судового засідання в Приморському суді м. Одеси по "земельним справам Затоки", активісти, що не змогли залишатися байдужим до такої важливої справи, що приїхали аж з Вінниці та інших областей України (місцеві вже давно в ці ігри не граються), намагались влаштувати безлад та зірвати судове засідання, виникла штовханина, що була близько до того, щоб перерости в масову бійку", – написав Форостяк.

Він додав, що одна зі сторін судового процесу "витрачає ресурси... на подібні "заходи", вважаючи, що це є дійсно дієвим інструментом відстояти свою позицію".

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Зазначимо, що, за повідомленням прес-служби обласної прокуратури, директору фірми було повідомлено про підозру. Жінку підозрюють у причетності до схеми заволодіння базою відпочинку "Зорі Тирасполя" у Затоці: підробленні документів, шахрайстві та фіктивному підприємництві.

"За даними розслідування, у 2014 році ця "підприємлива" громадянка разом зі спільниками протиправно заволоділи базою відпочинку у Затоці Білгород-Дністровського району. Злочинна схема реалізована на підставі неправосудного рішення суду про визнання права власності на адміністративні будівлі комплексу відпочинку та державної реєстрації права на вказану нерухомість за фіктивною фірмою. Таким чином майно бази відпочинку протиправно вибуло із державної власності, а саме власності Фонду державного майна України", – йдеться в повідомленні.

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Надалі завдяки фіктивним документам про вартість нерухомості, ділки уклали між Затоківською селищною радою та приватним підприємством договір купівлі-продажу земельної ділянки, на якій розташовується база відпочинку.

"Наразі перевіряється причетність до оборудок інших фігурантів, у тому числі серед працівників правоохоронних органів", – додали у прокуратурі.

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У прес-службі обласної прокуратури УНН повідомили, що сьогодні у Приморському райсуді Одеси розглядали клопотання про обрання директорці фірми запобіжного заходу. Сторона захисту заявила відвід судді, засідання вирішили перенести.

Нагадаємо, посадовців викрили на махінаціях із земельними ділянками на узбережжі Азовського моря.

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