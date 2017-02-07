СБУ викрила незаконне привласнення земель порту "Чорноморськ"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили факт незаконного заволодіння комерсантами землями державного підприємства “Морський торговельний порт “Чорноморськ”. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що вказана компанія законно орендувала невелику ділянку на території порту. Потім за “сприянням” керівництва держпідприємства бізнесмени почали будівництво комплексу з перевалки зерна, при цьому протиправно вийшли за орендовані межі аж на три гектари, які знаходились у користуванні порту. Ділки демонтували виробничі потужності держпідприємства з обслуговування вантажів, чим позбавили його можливості здійснювати діяльність та сплачувати платежі до бюджету. За оцінкою експертів, вартість протиправно відчуженої землі становить майже чотири мільйони доларів США.
Під час досудового розслідування правоохоронці встановили численні факти перерахувань бізнесменами коштів до різних фондів, відкритих місцевими державними установами та органами самоврядування, чим забезпечили собі їхню підтримку. Після цього посадовці під виглядом захисту “іноземних інвестицій” блокували роботу контролюючих органів з перевірки незаконного будівництва на території порту. Оперативники СБУ встановили, що реальними власниками зареєстрованої в Європі комерційної структури є громадяни Росії та Грузії.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1, 3 ст.197-1 і ч.2 ст.364-1 Кримінального кодексу України, двом керівникам комерційної структури оголошено про підозру у скоєнні злочину.
Бізнесмени уникають будь-яких контактів зі слідством та переховуються від правосуддя. За інформацією спецслужби, через європейський офіс ділки організували оборудки з мінімізації платежів до українського бюджету та виводили частину прибутку у “тінь”.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.