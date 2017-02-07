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СБУ разоблачила незаконное присвоение земель порта "Черноморск"

Киев • УНН

 • 7428 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факт незаконного завладения коммерсантами землями государственного предприятия "Морской торговый порт "Черноморск". Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

СБУ разоблачила незаконное присвоение земель порта "Черноморск"

Правоохранители установили, что указанная компания законно арендовала небольшой участок на территории порта. Затем за "содействием" руководства госпредприятия бизнесмены начали строительство комплекса по перевалке зерна, при этом противоправно вышли за арендованные пределы на целых три гектара, которые находились в пользовании порта. Дельцы демонтировали производственные мощности госпредприятия по обслуживанию грузов, чем лишили его возможности осуществлять деятельность и платить платежи в бюджет. По оценке экспертов, стоимость противоправно отчужденной земли составляет почти четыре миллиона долларов США.

Во время досудебного расследования правоохранители установили многочисленные факты перечислений бизнесменами средств в различные фонды, открытых местными государственными учреждениями и органами самоуправления, чем обеспечили себе их поддержку. После этого чиновники под видом защиты "иностранных инвестиций" блокировали работу контролирующих органов по проверке незаконного строительства на территории порта. Оперативники СБУ установили, что реальными владельцами зарегистрированной в Европе коммерческой структуры являются граждане России и Грузии.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.1, 3 ст.197-1 и ч.2 ст.364-1 Уголовного кодекса Украины, двум руководителям коммерческой структуры объявлено о подозрении в совершении преступления.

Бизнесмены избегают любых контактов со следствием и скрываются от правосудия. По информации спецслужбы, через европейский офис дельцы организовали сделки по минимизации платежей в украинский бюджет и выводили часть прибыли в "тень".

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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