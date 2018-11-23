В одесском суде произошли стычки, в полицию доставили 49 человек

"Сегодня в Приморском районном суде Одессы во время судебного заседания между группами поддержки сторон участников судебного процесса возник конфликт, переросший в драку", – говорится в сообщении.

В результате 49 человек были доставлены в отделение полиции для установления обстоятельств происшествия.

"Анкетные данные всех доставленных в полицию установлены: большинство из них – жители других регионов Украины. Сейчас правоохранители устанавливают цель, с которой мужчины прибыли в Одессу", – отметили в полиции.

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Как уточнил советник начальника ГУ ЧП в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook, в Приморском райсуде проходило рассмотрение уголовного производства в отношении земельных участков в Затоке.

"Сегодня во время судебного заседания в Приморском суде. Одессы по "земельным делам Затоки", активисты, которые не смогли оставаться равнодушным к такому важному делу, приехавшие вплоть из Винницы и других областей Украины (местные уже давно в эти игры не играют), пытались устроить беспорядок и сорвать судебное заседание, возникла толкотня, которая была близка к тому, чтобы перерасти в массовую драку", – написал Форостяк.

Он добавил, что одна из сторон судебного процесса "тратит ресурсы... на подобные "мероприятия", считая, что это действительно действенным инструментом отстоять свою позицию".

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Отметим, что, по сообщению пресс-службы областной прокуратуры, директору фирмы было сообщено о подозрении. Женщину подозревают в причастности к схеме завладения базой отдыха "Зори Тирасполя" в Затока: подделке документов, мошенничестве и фиктивном предпринимательстве.

"По данным расследования, в 2014 году эта "предприимчивая" гражданка вместе с сообщниками противоправно завладели базой отдыха в Затоке Белгород-Днестровского района. Преступная схема реализована на основании неправосудного решения суда о признании права собственности на административные здания комплекса отдыха и государственной регистрации права на указанную недвижимость за фиктивной фирмой. Таким образом имущество базы отдыха противоправно выбыло из государственной собственности, а именно собственности Фонда государственного имущества Украины", – говорится в сообщении.

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В дальнейшем благодаря фиктивным документам о стоимости недвижимости, дельцы заключили между Затоковским поселковым советом и частным предприятием договор купли-продажи земельного участка, на котором располагается база отдыха.

"Сейчас проверяется причастность к махинациям других фигурантов, в том числе среди сотрудников правоохранительных органов", – добавили в прокуратуре.

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В пресс-службе областной прокуратуры УНН сообщили, что сегодня в Приморском райсуде Одессы рассматривали ходатайство об избрании директору фирмы меры пресечения. Сторона защиты заявила отвод судьи, заседание решили перенести.

Напомним, должностных лиц уличили в махинациях с земельными участками на побережье Азовского моря.