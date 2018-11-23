В одесском суде произошли стычки, в полицию доставили 49 человек

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104233 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109827 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146480 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141982 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135210 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127698 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169360 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118048 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141619 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145399 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Купянщине россияне убили мирного жителя

На Купянщине россияне убили мирного жителя

8 марта, 20:36 • 20578 просмотра
Стармер обсудил с премьером Австралии участие его страны в "коалиции желающих" для поддержки Украины

Стармер обсудил с премьером Австралии участие его страны в "коалиции желающих" для поддержки Украины

8 марта, 20:56 • 32771 просмотра
Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

8 марта, 21:14 • 48991 просмотра
Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

8 марта, 22:28 • 54497 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

01:52 • 101811 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 133794 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 169369 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 179105 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 190040 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 247564 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 146494 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 103113 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 107475 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 110020 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 109455 просмотра
Актуальное
В одесском суде произошли стычки, в полицию доставили 49 человек

В одесском суде произошли стычки, в полицию доставили 49 человек

Киев  •  УНН

 • 12214 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Во время заседания в Приморском райсуде Одессы произошла драка между группами поддержки сторон. В результате 49 человек были доставлены в полицию. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции области, передает УНН.

"Сегодня в Приморском районном суде Одессы во время судебного заседания между группами поддержки сторон участников судебного процесса возник конфликт, переросший в драку", – говорится в сообщении.

В результате 49 человек были доставлены в отделение полиции для установления обстоятельств происшествия.

"Анкетные данные всех доставленных в полицию установлены: большинство из них – жители других регионов Украины. Сейчас правоохранители устанавливают цель, с которой мужчины прибыли в Одессу", – отметили в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Житомире во время суда над пророссийским блогером возникла драка

Как уточнил советник начальника ГУ ЧП в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook, в Приморском райсуде проходило рассмотрение уголовного производства в отношении земельных участков в Затоке.

"Сегодня во время судебного заседания в Приморском суде. Одессы по "земельным делам Затоки", активисты, которые не смогли оставаться равнодушным к такому важному делу, приехавшие вплоть из Винницы и других областей Украины (местные уже давно в эти игры не играют), пытались устроить беспорядок и сорвать судебное заседание, возникла толкотня, которая была близка к тому, чтобы перерасти в массовую драку", – написал Форостяк.

Он добавил, что одна из сторон судебного процесса "тратит ресурсы... на подобные "мероприятия", считая, что это действительно действенным инструментом отстоять свою позицию".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Покушение на активиста Михайлика: в суде произошла потасовка

Отметим, что, по сообщению пресс-службы областной прокуратуры, директору фирмы было сообщено о подозрении. Женщину подозревают в причастности к схеме завладения базой отдыха "Зори Тирасполя" в Затока: подделке документов, мошенничестве и фиктивном предпринимательстве.

"По данным расследования, в 2014 году эта "предприимчивая" гражданка вместе с сообщниками противоправно завладели базой отдыха в Затоке Белгород-Днестровского района. Преступная схема реализована на основании неправосудного решения суда о признании права собственности на административные здания комплекса отдыха и государственной регистрации права на указанную недвижимость за фиктивной фирмой. Таким образом имущество базы отдыха противоправно выбыло из государственной собственности, а именно собственности Фонда государственного имущества Украины", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ разоблачила незаконное присвоение земель порта "Черноморск"

В дальнейшем благодаря фиктивным документам о стоимости недвижимости, дельцы заключили между Затоковским поселковым советом и частным предприятием договор купли-продажи земельного участка, на котором располагается база отдыха.

"Сейчас проверяется причастность к махинациям других фигурантов, в том числе среди сотрудников правоохранительных органов", – добавили в прокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прокуратура выявила схему хищения земель заповедника на Азовском море

В пресс-службе областной прокуратуры УНН сообщили, что сегодня в Приморском райсуде Одессы рассматривали ходатайство об избрании директору фирмы меры пресечения. Сторона защиты заявила отвод судьи, заседание решили перенести.

Напомним, должностных лиц уличили в махинациях с земельными участками на побережье Азовского моря.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы