В Киеве недалеко от здания ЦИК произошло ДТП: среди пострадавших может быть известный блогер
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В Киеве на бульваре Леси Украинки произошло ДТП. Как сообщают Telegram-каналы, по предварительным данным, есть пострадавшие, передает УНН.
Детали
По данным соцсети, ДТП произошло недалеко от здания ЦИК.
Авто получило серьезные повреждения. По предварительным данным, есть пострадавшие.
В сообщениях Telegram-каналов предполагают, что водитель заснул за рулем, а также отмечают, что это мог быть известный блогер Сергей Данилец. Официальной информации пока нет.
На месте работают спасатели.
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