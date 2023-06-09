В Киеве недалеко от здания ЦИК произошло ДТП: среди пострадавших может быть известный блогер

Детали

По данным соцсети, ДТП произошло недалеко от здания ЦИК.

Авто получило серьезные повреждения. По предварительным данным, есть пострадавшие.

В сообщениях Telegram-каналов предполагают, что водитель заснул за рулем, а также отмечают, что это мог быть известный блогер Сергей Данилец. Официальной информации пока нет.

На месте работают спасатели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Черкассах Lexus столкнулся с маршруткой: четырех человек госпитализировали