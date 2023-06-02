У Черкасах Lexus зіштовхувся із маршруткою: чотирьох людей госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. У Черкасах сталась ДТП за участі автомобіля Lexus та маршрутного автобуса, попередньо - четверо людей госпіталізовані, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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За інформацією ДСНС, у Черкасах на вулиці Смілянській сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Lexus та маршрутного автобуса Богдан.
За попередньою інформацією шпиталізували 4 особи.
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