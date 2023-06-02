У Черкасах Lexus зіштовхувся із маршруткою: чотирьох людей госпіталізували

Деталі

За інформацією ДСНС, у Черкасах на вулиці Смілянській сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Lexus та маршрутного автобуса Богдан.

За попередньою інформацією шпиталізували 4 особи.

Раніше

В селі Гоголів, що на Київщині сталася ДТП за участю підлітків, внаслідок аварії є постраждалі.