На Київщині сталося ДТП за участю підлітків: є постраждалі

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За попередньою інформацією, сталося зіткнення мотоцикла "Boxer", під керуванням 14-річного хлопця, та мототранспорта "Delta", яким керував 16-річний.

Повідомляється, що внаслідок зіткнення кермувальника "Boxer", його пасажира віком 16 років, а також водія іншого транспорту шпиталізували до лікарні.

Наразі, на місці працюють правоохоронці Броварського управління поліції Київщини.

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