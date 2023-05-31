На Київщині сталося ДТП за участю підлітків: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. В селі Гоголів, що на Київщині сталося ДТП за участю підлітків, внаслідок аварії є постраждалі. Про це повідомили у поліція Київської області, пише УНН.
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За попередньою інформацією, сталося зіткнення мотоцикла "Boxer", під керуванням 14-річного хлопця, та мототранспорта "Delta", яким керував 16-річний.
Повідомляється, що внаслідок зіткнення кермувальника "Boxer", його пасажира віком 16 років, а також водія іншого транспорту шпиталізували до лікарні.
Наразі, на місці працюють правоохоронці Броварського управління поліції Київщини.
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