Моторошна ДТП на Київщині: Opel з'їхав у водойму, водій та його пес - загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. На Київщині авто впало у водойму. Як повідомив керівник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов, із салону машини дістали тіло водія та пса, передає УНН.
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За даними Нєбитова, 30 травня, близько 22 години в одній із водойм села Підгірці знайшли перекинуту автівку.
"Згодом ми виявили там тіло 74-річного водія. Крім цього, в автомобілі знаходився мертвий французький бульдог, який загинув внаслідок затоплення легковика", - додав правоохоронець.
За попередніми даними кермувальнику "Opel" під час руху стало зле, він з'їхав з головної дороги у водойму.
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