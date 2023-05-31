Жуткое ДТП на Киевщине: Opel съехал в водоем, водитель и его пес - погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. На Киевщине авто упало в водоем. Как сообщил руководитель ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов, из салона машины достали тело водителя и пса, передает УНН.
Детали
По данным Небытова, 30 мая, около 22 часов в одном из водоемов села Подгорцы нашли перевернутую машину.
"Впоследствии мы обнаружили там тело 74-летнего водителя. Кроме этого, в автомобиле находился мертвый французский бульдог, который погиб в результате затопления легковушки", - добавил правоохранитель.
По предварительным данным водителю "Opel" во время движения стало плохо, он съехал с главной дороги в водоем.
Напомним
В Обухове Киевской области на пешеходном переходе произошло ДТП с участием мотоциклиста. В результате аварии госпитализированы пять человек.