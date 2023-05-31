На Киевщине произошло ДТП с участием подростков: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В селе Гоголев Киевской области произошло ДТП с участием подростков, в результате аварии есть пострадавшие. Об этом сообщили в полиция Киевской области, пишет УНН.
Детали
По предварительной информации, произошло столкновение мотоцикла "Boxer", под управлением 14-летнего парня, и мототранспорта "Delta", которым управлял 16-летний.
Сообщается, что в результате столкновения водителя "Boxer", его пассажира в возрасте 16 лет, а также водителя другого транспорта госпитализировали в больницу.
Сейчас на месте работают правоохранители Броварского управления полиции Киевской области.
Напомним
Сегодня на Киевщине произошло жуткое ДТП - авто упало в водоем. По сообщениям руководителя ГУ НП в Киевской области Андрея Небытова, из салона машины достали тело водителя и пса.