В Черкассах Lexus столкнулся с маршруткой: четырех человек госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В Черкассах произошло ДТП с участием автомобиля Lexus и маршрутного автобуса, предварительно - четыре человека госпитализированы, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По информации ГСЧС, в Черкассах на улице Смелянской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lexus и маршрутного автобуса Богдан.
По предварительной информации госпитализировали 4 человека.
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