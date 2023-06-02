В Черкассах Lexus столкнулся с маршруткой: четырех человек госпитализировали

Детали

По информации ГСЧС, в Черкассах на улице Смелянской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lexus и маршрутного автобуса Богдан.

По предварительной информации госпитализировали 4 человека.

Ранее

В селе Гоголев, что на Киевщине произошло ДТП с участием подростков, в результате аварии есть пострадавшие.