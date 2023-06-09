У Києві неподалік будівлі ЦВК сталась ДТП: серед постраждалих може бути відомий блогер
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У Києві на бульварі Лесі Українки сталась ДТП. Як повідомляють Telegram-канали, за попередніми даними, є постражалі, передає УНН.
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За даними соцмережі, ДТП сталась неподалік будівлі ЦВК.
Авто зазнано серйозних ушкоджень. За попередніми даними, є постраждалі.
У повідомленнях Telegram-каналів припускають, що водій заснув за кермом, а також зазначають, що це міг бути відомий блогер Сергій Данілець. Офіційної інформації наразі немає.
На місці працюють рятувальники.
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