В Киеве не будут проводить массовое тестирование на COVID-19: лаборатории не успеют обработать тесты
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Киеве не будут делать массовое тестирование людей, поскольку это слишком сложно сделать технически и логистически, а лаборатории не успеют за короткое время обработать очень большое количество тестов. Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Давайте начнем с того, что ни одна крупная страна не делает массового тестирования своих граждан. Это слишком сложно: и технически и логистически. Лаборатории не успеют за короткое время обработать очень большое количество тестов. Бесплатные же тесты в государственных медицинских учреждениях делают пациентам с подозрением на COVID-19... Только по рекомендации врача", - сказал Виталий Кличко, отвечая на вопрос, планирует ли Киев сделать массовое тестирование на COVID-19.
По его словам, показатель тестирования в столице самый высокий в стране и составляет более 350 тестов на 100 тыс. населения.
Напомним, в Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у еще более чем 1200 человек.
Из-за коронавируса в Киеве на "дистанционке" находияся тысяча классов, 8 школ на карантине.
Также напомним, в Украине уже 635 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 945.