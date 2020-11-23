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Через коронавірус у Києві на "дистанційці" тисяча класів, 8 шкіл на карантині

Через коронавірус у Києві на "дистанційці" тисяча класів, 8 шкіл на карантині

Київ • УНН

 • 14833 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Києві на дистанційному навчанні на тлі поширення коронавірусу перебуває 1016 класів у 272 школах столиці. Також у місті на карантин закрито 8 шкіл. Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"На сьогодні в місті вже на карантин закриті 8 шкіл. На дистанційному навчанні загалом 1016 класів у 272 школах нашого міста. Усього хворих на коронавірус (коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) школярів у нашому місті – 1166. Також хворіють більш, ніж 790 педагогів", - сказав Віталій Кличко.

За його словами, у дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закрито 176 груп у 135 садках.

"Повністю зачинені на карантин чотири дитсадки. Наповненість дітей у дитсадках – понад 46%", - додав Кличко.

Нагадаємо, у Києві за добу COVID-19 підтвердили ще у понад 1200 осіб.

Також нагадаємо, в Україні вже 635 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 945.

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