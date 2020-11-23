У Києві за добу COVID-19 підтвердили ще у понад 1200 осіб

"За минулу добу у нашому місті виявили 1212 хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.). Померли 20 людей. Усього коронавірус забрав життя 1143 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19, на сьогоднішній день, загальна цифра 60 тис. 218", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що серед тих, хто захворіли:

▪️ 721 жінка (віком від 19 до 94 років);

▪️ 435 чоловіків (віком від 19 до 92 рокiв);

▪️ 29 дівчаток (від 7 місяців до 17 років);

▪️ 27 хлопчиків (від 1 місяця до 17 років).

За його словами, за минулу добу захворіло також 44 медики.

"Вперше у місті Києві така кількість госпіталізованих. До лікарень столиці минулої доби потрапили 112 пацієнтів. Інші - знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу двоє людей. Я переконаний у тому, що ці цифри ще будуть коригуватись. А усього коронавірус подолали 20 744 мешканці Києва. Найбільше випадків захворювання виявили: у Деснянському – 376, у Дніпровському - 283, та у Дарницькому - 215 районах", - додав мер Києва.

Він зазначив, що сьогодні у стаціонарах медзакладів міста лікуються 2069 хворих на коронавірусну хворобу.

"29 з них - це діти. У важкому стані, ця також цифра зараз збільшується, перебувають 827 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1092 людини. Під апаратами ШВЛ сьогодні знаходиться 30 хворих", - сказав мер.

За його словами, за останні тижні збільшилась кількість летальних випадків.

“За статистикою, найбільше людей помирають у віці, це зона ризику, за 65 років. Це 71%. Також у віці від 50 до 65 років - це 23%... Загалом, за період пандемії у столиці померли 496 жінок і 647 чоловіків", - додав Кличко.

Нагадаємо, в Україні вже 635 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 945.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією.