В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили еще у более чем 1200 человек

"За прошедшие сутки в нашем городе обнаружили 1212 больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.). Умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 1143 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19, на сегодняшний день, общая цифра 60 тыс. 218", - сообщил Кличко.

Он отметил, что среди тех, кто заболели:

▪️ 721 женщина (в возрасте от 19 до 94 лет);

▪️ 435 мужчин (в возрасте от 19 до 92 лет);

▪️ 29 девочек (от 7 месяцев до 17 лет);

▪️ 27 мальчиков (от 1 месяца до 17 лет).

По его словам, за прошедшие сутки заболело также 44 медика.

"Впервые в Киеве такое количество госпитализированных. В больницы столицы за прошедшие сутки попали 112 пациентов. Остальные - находятся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки два человека. Я убежден, что эти цифры еще будут корректироваться. А всего коронавирус преодолели 20744 жителя Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Деснянском - 376, в Днепровском - 283, и в Дарницком - 215 районах", - добавил мэр Киева.

Он отметил, что сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 2069 больных коронавирусной болезнью.

"29 из них - дети. В тяжелом состоянии, эта также цифра сейчас увеличивается, находятся 827 пациентов. Кислородную поддержку получают 1092 человека. Под аппаратами ИВЛ сегодня находится 30 больных", - сказал мэр.

По его словам, за последние недели увеличилось количество летальных случаев.

"По статистике, больше всего людей умирают в возрасте, это зона риска, 65 лет. Это 71%. Также в возрасте от 50 до 65 лет - это 23%... В общем, за период пандемии в столице умерли 496 женщин и 647 мужчин", - добавил Кличко.

Напомним, в Украине уже 635 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 945.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией.