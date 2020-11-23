Из-за коронавируса в Киеве на "дистанционке" тысяча классов, 8 школ на карантине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Киеве на дистанционном обучении на фоне распространения коронавируса находится 1016 классов в 272 школах столицы. Также в городе на карантин закрыто 8 школ. Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"На сегодня в городе уже на карантин закрыты 8 школ. На дистанционном обучении в целом 1016 классов в 272 школах нашего города. Всего больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) школьников в нашем городе - 1166. Также болеют более чем 790 педагогов", - сказал Виталий Кличко.
По его словам, в детских садах, из-за выявленных случаев вируса, временно закрыто 176 групп в 135 садах.
"Полностью закрыты на карантин четыре детсада. Наполняемость детей в детсадах - более 46%", - добавил Кличко.
Напомним, в Киеве за сутки COVID-19 подтвердили еще у более чем 1200 человек.
Также напомним, в Украине уже 635 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 945.