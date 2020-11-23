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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 21861 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 80624 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101267 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117397 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152255 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
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3 марта, 07:14 • 200023 просмотра

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Из-за коронавируса в Киеве на "дистанционке" тысяча классов, 8 школ на карантине

Из-за коронавируса в Киеве на "дистанционке" тысяча классов, 8 школ на карантине

Киев  •  УНН

 • 14820 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Киеве на дистанционном обучении на фоне распространения коронавируса находится 1016 классов в 272 школах столицы. Также в городе на карантин закрыто 8 школ. Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"На сегодня в городе уже на карантин закрыты 8 школ. На дистанционном обучении в целом 1016 классов в 272 школах нашего города. Всего больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) школьников в нашем городе - 1166. Также болеют более чем 790 педагогов", - сказал Виталий Кличко.

По его словам, в детских садах, из-за выявленных случаев вируса, временно закрыто 176 групп в 135 садах.

"Полностью закрыты на карантин четыре детсада. Наполняемость детей в детсадах - более 46%", - добавил Кличко.

Напомним, в Киеве за сутки COVID-19 подтвердили еще у более чем 1200 человек.

Также напомним, в Украине уже 635 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 945.

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