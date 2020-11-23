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У Києві не проводитимуть масове тестування на COVID-19: лабораторії не встигнуть обробити тести

У Києві не проводитимуть масове тестування на COVID-19: лабораторії не встигнуть обробити тести

Київ • УНН

 • 14312 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Києві не робитимуть масове тестування людей, оскільки це надто складно зробити технічно і логістично, а лабораторії не встигнуть за короткий час обробити дуже велику кількість тестів. Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Давайте почнемо з того, що жодна велика країна не робить масового тестування своїх громадян. Це надто складно: і технічно і логістично. Лабораторії не встигнуть за короткий час обробити дуже велику кількість тестів. Безкоштовні ж тести в державних медичних установах роблять пацієнтам з підозрою на COVID-19... Тільки за рекомендацією лікаря”, - сказав Віталій Кличко, відповідаючи на запитання, чи планує Київ зробити масове тестування на COVID-19.

За його словами, показник тестування в столиці найвищий в країні і становить понад 350 тестів на 100 тис. населення.

Нагадаємо, Києві за добу COVID-19 підтвердили ще у понад 1200 осіб.

Через коронавірус у Києві на "дистанційці" перебуває тисяча класів, 8 шкіл на карантині.

Також нагадаємо, в Україні вже 635 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 945.

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