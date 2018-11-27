В Киеве толпа блокирует Ocean Plaza
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Во вторник в центре Киева около 100 человек заблокировали торговый центр Ocean Plaza. Об этом корреспонденту сообщили УНН очевидцы.
Так, сообщается, что на месте работала карета скорой помощи. По информации свидетелей, по состоянию на 9:00 не было сообщений о пострадавших.
УНН пока пытается узнать детали и причину протеста.
Напомним, вчера неизвестный бросил в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza дымовую шашку, из-за чего сработала пожарная сигнализация, но никто не пострадал.
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В последние дни в Украине происходит много протестов: в границах движение блокируют "евробляхы", а под Верховной Радой вчера собирались представители "Национального корпуса".