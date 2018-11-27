В Киеве толпа блокирует Ocean Plaza

Так, сообщается, что на месте работала карета скорой помощи. По информации свидетелей, по состоянию на 9:00 не было сообщений о пострадавших.



УНН пока пытается узнать детали и причину протеста.



Напомним, вчера неизвестный бросил в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza дымовую шашку, из-за чего сработала пожарная сигнализация, но никто не пострадал.



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В последние дни в Украине происходит много протестов: в границах движение блокируют "евробляхы", а под Верховной Радой вчера собирались представители "Национального корпуса".

