У Києві натовп блокує Ocean Plaza

Так, повідомляється, що на місці працювала карета швидкої допомоги. За інформацією свідків, станом на 09:00 не було повідомлень щодо постраждалих.



УНН наразі намагається взнати деталі та причину протесту.



Нагадаємо, вчора невідомий кинув в торгово-розважальному центрі Ocean Plaza димову шашку, через що спрацювала пожежна сигналізація, але ніхто не постраждав.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У київському ТРЦ знайшли труп



Останніми днями в Україні відбувається багато протестів: на кордонах рух блокують "евробляхи", а під Верховною Радою вчора збиралися представники "Національного корпусу".

