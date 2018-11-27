У Києві натовп блокує Ocean Plaza
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У вівторок в центрі Києва близько 100 людей заблокували торговельний центр Ocean Plaza. Про це кореспонденту УНН повідомили очевидці.
Так, повідомляється, що на місці працювала карета швидкої допомоги. За інформацією свідків, станом на 09:00 не було повідомлень щодо постраждалих.
УНН наразі намагається взнати деталі та причину протесту.
Нагадаємо, вчора невідомий кинув в торгово-розважальному центрі Ocean Plaza димову шашку, через що спрацювала пожежна сигналізація, але ніхто не постраждав.
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Останніми днями в Україні відбувається багато протестів: на кордонах рух блокують "евробляхи", а під Верховною Радою вчора збиралися представники "Національного корпусу".