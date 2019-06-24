В Киеве поступило сообщение о заминировании всех учебных заведений и родильных домов

"Заминировано 19 ТРЦ, все родильные дома, учебные заведения", - сказали в пресс-службе.

Напомним, с начала июня в Украине было более 100 случаев ложных сообщений о заминировании.



Какую сообщал УНН, в Киеве за пять месяцев 2019 года начато почти 200 уголовных производств по фактам заведомо ложных сообщений о заминировании.



Напомним, в Киеве правоохранители искали взрывчатку в административном здании на площади Леси Украинки, 1, в которой, в частности, расположена ЦИК.