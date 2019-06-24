В Киеве поступило сообщение о заминировании всех учебных заведений и родильных домов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Киеве новая волна массового заминировании. Полиция проверяет информацию и сообщает, что заминировали все учебные заведения, родильные дома и 19 ТРЦ. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"Заминировано 19 ТРЦ, все родильные дома, учебные заведения", - сказали в пресс-службе.
Напомним, с начала июня в Украине было более 100 случаев ложных сообщений о заминировании.
Какую сообщал УНН, в Киеве за пять месяцев 2019 года начато почти 200 уголовных производств по фактам заведомо ложных сообщений о заминировании.
Напомним, в Киеве правоохранители искали взрывчатку в административном здании на площади Леси Украинки, 1, в которой, в частности, расположена ЦИК.