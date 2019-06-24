У Києві надійшло повідомлення про замінування всіх навчальних закладів та пологових будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Києві нова хвиля масового замінування. Поліція перевіряє інформацію та повідомляє, що замінували всі навчальні заклади, пологові будинки та 19 ТРЦ. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
"Заміновано 19 ТРЦ, всі пологові будинки, навчальні заклади", - сказали в прес-службі.
Нагадаємо, з початку червня в Україні було понад 100 випадків неправдивих повідомлень про замінування.
Яку повідомляв УНН, у Києві за п’ять місяців 2019 року розпочато майже 200 кримінальних проваджень за фактами завідомо неправдивих повідомлень про замінування.
Нагадаємо, у Києві правоохоронці шукали вибухівку в адміністративній будівлі на площі Лесі Українки, 1, в якій, зокрема, розташована ЦВК.