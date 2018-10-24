В Киеве на окружной дороге перевернулась фура

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Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 46670 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 113664 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121691 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160954 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150337 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139309 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129770 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176455 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118226 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141758 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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7 марта, 12:17 • 111624 просмотра
Актуальное
В Киеве на окружной дороге перевернулась фура

В Киеве на окружной дороге перевернулась фура

Киев  •  УНН

 • 16044 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Сегодня днем ​​в Киеве на ул.Заболотного перевернулась фура. Об этом УНН сообщили в патрульной полиции столицы.

"Фура въехала в отбойник и перевернулась, никого не задев. Водитель получил незначительные травмы, ему оказывается помощь", - сказали в полиции.

Напомним, 23 октября, на бульваре Леси Украинки в центре Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого повреждено 21 автомобиль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове нетрезвый водитель протаранил четыре машины и уснул за рулем

Как сообщал УНН, во Львове умер, патрульный полицейский, который попал в ДТП 20 октября, во время патрулирования дороги Тернополь-Львов-Рава-Русская.

Украинские Национальные Новости

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