В Киеве на окружной дороге перевернулась фура
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Сегодня днем в Киеве на ул.Заболотного перевернулась фура. Об этом УНН сообщили в патрульной полиции столицы.
"Фура въехала в отбойник и перевернулась, никого не задев. Водитель получил незначительные травмы, ему оказывается помощь", - сказали в полиции.
Напомним, 23 октября, на бульваре Леси Украинки в центре Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого повреждено 21 автомобиль.
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Как сообщал УНН, во Львове умер, патрульный полицейский, который попал в ДТП 20 октября, во время патрулирования дороги Тернополь-Львов-Рава-Русская.