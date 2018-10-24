В Киеве на окружной дороге перевернулась фура

"Фура въехала в отбойник и перевернулась, никого не задев. Водитель получил незначительные травмы, ему оказывается помощь", - сказали в полиции.



Напомним, 23 октября, на бульваре Леси Украинки в центре Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого повреждено 21 автомобиль.

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Как сообщал УНН, во Львове умер, патрульный полицейский, который попал в ДТП 20 октября, во время патрулирования дороги Тернополь-Львов-Рава-Русская.