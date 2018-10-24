У Києві на окружній дорозі перекинулася фура
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Сьогодні вдень у Києві на вул.Заболотного перекинулася фура. Про це УНН повідомили у Патрульній поліції столиці.
"Фура в’їхала у відбійник і перекинулася, нікого не зачепивши. Водій отримав незначні травми, йому надається допомога", - сказали у поліції.
Нагадаємо, 23 жовтня, на бульварі Лесі Українки у центрі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої пошкоджено 21 автомобіль.
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Як повідомляв УНН, у Львові помер, патрульний поліцейський, який потрапив в ДТП 20 жовтня, під час патрулювання дороги Тернопіль-Львів-Рава-Руська.