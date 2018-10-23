ДТП на Лесі Українки: поки невідомо, хто буде виплачувати компенсацію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Поки невідомо, хто саме буде виплачувати компенсацію постраждалим у масштабному ДТП на столичному бульварі Лесі Українки. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва, відповідаючи на питання щодо виплат компенсації постраждалим у ДТП.
“Ні, поки невідомо (хто буде сплачувати компенсації постраждалим водіям — ред.)”, — повідомили у поліції.
Крім того, у поліції додали, що у ДТП постраждали 21 автомобіль.
Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, на бульварі Лесі Українки у центрі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомляв УНН, поліція встановлює причини ДТП на столичному бульварі Лесі Українки.