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ДТП на Лесі Українки: поки невідомо, хто буде виплачувати компенсацію

ДТП на Лесі Українки: поки невідомо, хто буде виплачувати компенсацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Поки невідомо, хто саме буде виплачувати компенсацію постраждалим у масштабному ДТП на столичному бульварі Лесі Українки. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва, відповідаючи на питання щодо виплат компенсації постраждалим у ДТП.

“Ні, поки невідомо (хто буде сплачувати компенсації постраждалим водіям — ред.)”, — повідомили у поліції.

Крім того, у поліції додали, що у ДТП постраждали 21 автомобіль.

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, на бульварі Лесі Українки у центрі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляв УНН, поліція встановлює причини ДТП на столичному бульварі Лесі Українки.

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