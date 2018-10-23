ДТП на Лесі Українки: поки невідомо, хто буде виплачувати компенсацію

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Поки невідомо, хто саме буде виплачувати компенсацію постраждалим у масштабному ДТП на столичному бульварі Лесі Українки. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва, відповідаючи на питання щодо виплат компенсації постраждалим у ДТП.