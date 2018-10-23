ДТП на Леси Украинки: пока неизвестно, кто будет выплачивать компенсацию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Пока неизвестно, кто именно будет выплачивать компенсацию пострадавшим в масштабном ДТП на столичном бульваре Леси Украинки. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева, отвечая на вопросы относительно выплат компенсации пострадавшим в ДТП.
"Нет, пока неизвестно (кто будет платить компенсации пострадавшим водителям - ред.)", - сообщили в полиции.
Кроме того, в полиции добавили, что в ДТП пострадали 21 автомобиль.
Напомним, сегодня, 23 октября, на бульваре Леси Украинки в центре Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщал УНН, полиция устанавливает причины ДТП на столичном бульваре Леси Украинки.