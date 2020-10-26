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В Киеве меньше 40% избирательных участков передали протоколы в районные комиссии - ТИК

В Киеве меньше 40% избирательных участков передали протоколы в районные комиссии - ТИК

Киев  •  УНН

 • 9972 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Киеве меньше 40% избирательных участков передали протоколы о подсчете голосов в районные избирательные комиссии. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день в Киеве в 10 районах уже получено протоколы о подсчете голосов избирателей на избирательных участках с 417 избирательных участков. Всего в Киеве избирательных участков 1 106. Мы видим, что это составляет менее 40% тех избирательных участков, которые должны привести свои протоколы в районные избирательных комиссий", - отметил он.

Напомним, 25 октября 2020 года в Украине состоялись очередные местные выборы. По данным ЦИК, явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%.

Также напомним, за день голосования в Украине открыли 159 производств по фактам нарушений на выборах.

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