В Киеве меньше 40% избирательных участков передали протоколы в районные комиссии - ТИК
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Киеве меньше 40% избирательных участков передали протоколы о подсчете голосов в районные избирательные комиссии. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день в Киеве в 10 районах уже получено протоколы о подсчете голосов избирателей на избирательных участках с 417 избирательных участков. Всего в Киеве избирательных участков 1 106. Мы видим, что это составляет менее 40% тех избирательных участков, которые должны привести свои протоколы в районные избирательных комиссий", - отметил он.
Напомним, 25 октября 2020 года в Украине состоялись очередные местные выборы. По данным ЦИК, явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%.
Также напомним, за день голосования в Украине открыли 159 производств по фактам нарушений на выборах.