У Києві менше 40% виборчих дільниць передали протоколи до районних комісій - ТВК
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Києві менше 40% виборчих дільниць передали протоколи про підрахунок голосів до районних виборчих комісій. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов, передає кореспондент УНН.
“На сьогоднішній день у Києві у 10 районах вже отримано протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях з 417 виборчих дільниць. Всього у Києві виборчих дільниць 1 106. Ми бачимо, що це становить менше 40% тих виборчих дільниць, які мають привести свої протоколи до районних виборчих комісій”, — зазначив він.
Нагадаємо, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За даними ЦВК, явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.
Також нагадаємо, за день голосування в Україні відкрили 159 проваджень за фактами порушень під час виборів.