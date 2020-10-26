У Києві менше 40% виборчих дільниць передали протоколи до районних комісій - ТВК

“На сьогоднішній день у Києві у 10 районах вже отримано протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях з 417 виборчих дільниць. Всього у Києві виборчих дільниць 1 106. Ми бачимо, що це становить менше 40% тих виборчих дільниць, які мають привести свої протоколи до районних виборчих комісій”, — зазначив він.

Нагадаємо, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За даними ЦВК, явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.

Також нагадаємо, за день голосування в Україні відкрили 159 проваджень за фактами порушень під час виборів.