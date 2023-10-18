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В Киеве к теплу подключили уже часть домов: Кличко назвал цифру

Киев • УНН

 • 318839 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Киеве продолжается запуск отопительного сезона. К теплу подключили уже всего 4 тысячи зданий, сообщил в среду мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

В Киеве к теплу подключили уже часть домов: Кличко назвал цифру

Цитата

"В столице продолжается запуск отопительного сезона. К теплу в Киеве уже подключили всего около 4 000 зданий - жилого фонда и социальной сферы", - написал Кличко в Telegram.

Детали

В частности, по его словам, с теплоснабжением сегодня 155 учебных заведений, 264 детских сада, 112 медучреждений (в том числе 10 роддомов и 55 стационаров), 35 админзданий и учреждений социально-бытового направления.

Учреждения и заведения социальной сферы подключают по индивидуальным заявкам их руководителей. Также по индивидуальным заявкам управляющих начинают подачу тепла в дома ОСМД, ЖСК, ведомственные.

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