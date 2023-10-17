Опалювальний сезон в Україні: де розпочався і яка ситуація

КИЇВ ТА КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Через похолодання у Києві з 16 жовтня до тепла розпочали підключати житлові будинки.

Мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що У Києві до тепла підключили вже майже 1,5 тисячі житлових будинків та понад 1,7 тисяч будівель соціальної сфери.

5 жовтня директор Департаменту ЖКГ та енергоефективності КОВА Олександр Попроцький розповідаючи про стан підготовки об'єктів до опалювального сезону заявляв, що:

У житловому фонді:

• комплексно підготовлено 1019 житлових будинків

• відремонтовано 627 покрівель

• підготовлено 1088 одиниць опалювальних і холодного водопостачання систем.

У тепловому господарстві:

• підготовлено 1377 котелень

• замінено 97 котлів

• підготовлено 779 км теплових мереж.

ХЕРСОНЩИНА

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що теплогенеруючі об’єкти готові до роботи в осінньо-зимовий період на 90%.

«Завдяки Міністерству енергетики наші ТЕЦ та обленерго отримають спецтехніку та обладнання», - зазначив Прокудін у Telegram.

ЛЬВІВ ТА ОБЛАСТЬ

Львівська міська рада повідомляла у Telegram, що опалення у Львові отримують 2083 житлових будинки – це 98%. Щодо медичних і освітніх установ, то тепловики майже 100% подали тепло до медичних установ і до 96% закладів освіти.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що підписав сьогодні відповідне рекомендаційне розпорядження про старт опалювального сезону.

«Рішення про початок опалювального сезону уже прийняли Львівська, Жовківська, Куликівська, Пустомитівська, Трускавецька, Східницька, Великомостівська, Лопатинська, Добротвірська, Сокальська, Гніздичівська, Жидачівська, Журавненська, Козівська, Миколаївська, Моршинська, Сколівська, Стрийська, Бісковицька, Ралівська, Хирівська, Рудківська, Івано-Франківська, Мостиська, Судововишнянська та Яворівська громади», - розповів Козицький.

СУМЩИНА

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що громади вже мають бути готовими на 100% розпочинати опалювальний сезон.

ЧЕРНІГІВЩИНА

Виконувача обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако повідомив у Telegram, що опалювальний сезон в Чернігові розпочнеться з 18 жовтня.

«Теплогенеруючі підприємства технічно на 100% готові до осінньо-зимового періоду. Всі гідравлічні випробування проведені, котельні та теплопункти підготовлені, як і все обладнання на цих теплогенеруючих підприємствах», - написав Ломако.

ЖИТОМИР І ОБЛАСТЬ

Житомирська міська рада повідомляла, що з 16 жовтня у Житомирській громаді розпочався опалювальний сезон.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомляв 11 жовтня, що технічно Житомирщина практично повністю готова до опалювального сезону. Проведено необхідні ремонти, соціальні заклади забезпечені альтернативними джерелами енергії на випадок відключення електроенергії.

ЛУЦЬК ТА ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

Мер Луцьку Ігор Поліщук заявив, що від середи, 18 жовтня розпочинаємо опалювальний сезон в нашій громаді.

Волинська ОДА зазначала, що на Волині проведена активна підготовка до опалювального сезону. Усі постачальники тепла розпочнуть свою роботу, коли вулична температура не буде перевищувати +8°С упродовж трьох діб.

ЗАПОРІЖЖЯ ТА ОБЛАСТЬ

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомляв, що Запорізькі тепловики продовжують заповнювати теплоносієм будинкові мережі.

«Теплоносієм заповнено 100% магістральних мереж. Заповнення мереж у будинках триває», - писав Куртєв.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко зазначав, що Запорізька область готова до опалювального сезону.

ВІННИЦЯ ТА ОБЛАСТЬ

Вінницька міська рада повідомляла, що 16 жовтня у Вінниці стартував опалювальний сезон.

Начальник Вінницької ОДА (ОВА) Сергій Борзов розповідав 12 жовтня, що у Вінницькій області завершені підготовчі роботи до початку опалювального сезону.

ХАРКІВ ТА ОБЛАСТЬ

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що докладено величезних зусиль для того, щоб Харків успішно пройшов опалювальний період 2023/2024.

«І повністю готові до його проходження», - заявляв мер.

Він також зазначав, що як тільки середньодобова температура повітря три доби поспіль буде нижчою за +8 градусів, буде запущено систему опалення і протягом кількох днів підключать до тепла житлові будинки та соціальну інфраструктуру міста.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов зазначв, що Харківщина готова до нового опалювального сезону. Котельні, об’єкти соціальної сфери та житлові будинки підготовлені на 100% до пуску тепла. Опалення у будинках люди отримають за середньодобової температури нижче 8 градусів.

«Рішення про початок опалювального періоду приймають органи місцевого самоврядування. Уже дають тепло в Богодухівській, Валківській та Близнюківській громадах. В першу чергу опалення подається в заклади охорони здоров'я. Уже опалюється 9 таких закладів», - повідомив Синєгубов.

ЧЕРКАЩИНА

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначав, що Черкащина технічно готова до початку опалювального сезону.

За його словами, опалювальний сезон розпочинається в кожному населеному пункті індивідуально. Температурні показники дозволяють стартувати. Рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування – слідкуйте за їхніми повідомленнями. Перша черга – лікарні, школи, садочки. Далі – житлові будинки.

ПОЛТАВЩИНА

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомляв, що триває підготовка до важкої зими, тому основне завдання – максимально докласти зусиль, щоб цей опалювальний сезон був якнайменш складним для наших людей.

ТЕРНОПІЛЬ ТА ОБЛАСТЬ

Міський голова Тернополя Сергій Надал заявляв, що з 17 жовтня у місті розпочинається новий опалювальний період. Тепло вже подається у КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради та у пологовий будинок КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2».

Начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомляв, що у 20 громадах Тернопільщини розпочався опалювальний сезон.

Так, теплопостачання подається:

• у 159 (36%) дитячих садочків;

• у 198 (34 %) закладів освіти;

• у 35 (62%) закладів охорони здоров’я;

• у ️712 (99%) житлових будинків.

УЖГОРОД

Ужгородська міська рада повідомляла, що було вирішено розпочати опалювальний сезон для закладів освіти, охорони здоров'я, культури та соціального захисту населення в Ужгороді з 11 жовтня.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ТА ОБЛАСТЬ

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомляв, що виконавчий комітет ухвалив рішення про старт опалювального у Франківській громаді. Завтра, 18 жовтня всі котельні запрацюють.

Голова Івано-франківської ОВА Світлана Онищук 12 жовтня заявляла, що найближчим часом має розпочинатися опалювальний сезон в області.

КІРОВОГРАДЩИНА

Голова Кіровоградської ОДА (ОВА) Андрій Райкович зазначав 12 жовтня, що область завершує підготовку до опалювального сезон.

ОДЕЩИНА

Голова Одеської ОДА (ОВА) Олег Кіпер повідомляв, що опалювальний сезон в Одеській області зазвичай розпочинається орієнтовно 1 листопада, але залежить від погодних умов.

За його словами, до роботи в осінньо-зимовий період підготовлено 1315 котелень, 1908 км теплових мереж, 248 об’єктів водопостачання, 8867 багатоквартирних житлових будинків, 489 дитячих садочків, 623 учбових закладів, 399 закладів охорони здоров’я. Заготовлено майже 50 тисяч тонн посипкового матеріалу, 321 одиниця спеціалізованої техніки готова до роботи.

РІВНЕНЩИНА

Рівненська обласна державна адміністрація повідомляла 17 жовтня, що на Рівненщині почали опалювальний сезон у 32 громадах.

Вже в роботі 156 котелень (17 %), теплопостачання подається у 70 (23 %) дитячих садочків, 114 (20 %) шкіл, 25 (25 %) закладів охорони здоров’я, 188 (16 %) житлових будинків.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТА ОБЛАСТЬ

Міський голова Олександр Симчишин повідомив, що в Хмельницькому з 17 жовтня розпочинається опалювальний сезон 2023-2024.

«Найперше дитсадки і медзаклади. Далі всі по черзі», - зазначив він.

Опалювальний сезон стартував у кількох громадах на Хмельнничині.

Так, міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посітко повідомляв, що 17 жовтня, виконком прийняв рішення розпочати опалювальний період у місті.

Також в Красилівській громаді підключили до опалення медзаклади й садочки. У Старокостянтинові також підключили до тепла заклади соціальної сфери, а згодом й оселі.

ЧЕРНІВЦІ ТА ОБЛАСТЬ

Чернівецька міська рада повідомляла, що з 17 жовтня розпочинається опалювальний сезон. В першу чергу подаватиметься тепло до соцзакладів (шкіл, садочків та медустанов), що підключені до малих котелень і мають можливість здійснити подачу автономно.

Подачі тепла до домівок та решти нежитлових приміщень розпочнеться тоді, коли протягом трьох діб середньодобова температура триматиметься нижче +8 градусів (з тенденцією на її пониження).

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА

Голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Сергій Лисак зазначив 17 жовтня, що технічно в області готові до опалювального сезону.

«Коли подавати тепло, вирішують на місцях. Вже підключили кілька садочків, шкіл та лікарень у Дніпровському, Синельниківському, Криворізькому та Павлоградському районах», - повідомив він.

МИКОЛАЇВ

ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" повідомляло, що опалювальний сезон у Миколаєві навряд розпочнеться до кінця жовтня.

«Згідно чинного законодавства, опалювальний період починається, якщо протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря становить +8 градусів за Цельсієм та нижче. Наразі такої температури не передбачається ймовірно до кінця жовтня», - йдеться в повідомленні.

ДОНЕЧЧИНА

Донецька ОДА повідомляла, що на Донеччині 77021 домогосподарство (близько 230 тис.осіб) потребує 302901 кубометрів деревини для опалення житла, з них 38019 кубометрів для 12673 домогосподарств (близько 38 тис.осіб) — у прифронтових та деокупованих громадах області.

Наразі місцеві ВА працюють над тим, щоб у бюджетах були закладені кошти на придбання деревини.