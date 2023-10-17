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Отопительный сезон в Украине: где начался и какова ситуация

Киев • УНН

 • 464923 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Украине начинается отопительный сезон 2023-2024, УНН собрал информацию о том, какая ситуация в областях.

Отопительный сезон в Украине: где начался и какова ситуация

КИЕВ И КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Из-за похолодания в Киеве с 16 октября к теплу начали подключать жилые дома.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что в Киеве к теплу подключили уже почти 1,5 тысячи жилых домов и более 1,7 тысячи зданий социальной сферы.

5 октября директор Департамента ЖКХ и энергоэффективности КОВА Александр Попроцкий, рассказывая о состоянии подготовки объектов к отопительному сезону, заявлял, что:

В жилищном фонде:

• комплексно подготовлено 1019 жилых домов
• отремонтировано 627 кровель
• подготовлено 1088 единиц отопительных и холодного водоснабжения систем.

В тепловом хозяйстве:
• подготовлено 1377 котельных
• заменено 97 котлов
• подготовлено 779 км тепловых сетей.

ХЕРСОНЩИНА

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что теплогенерирующие объекты готовы к работе в осенне-зимний период на 90%.

«Благодаря Министерству энергетики, наши ТЭЦ и облэнерго получат спецтехнику и оборудование», - отметил Прокудин в Telegram.

ЛЬВОВ И ОБЛАСТЬ

Львовский городской совет сообщал в Telegram, что отопление во Львове получают 2083 жилых дома – это 98%. Что касается медицинских и образовательных учреждений, то тепловики почти 100% подали тепло в медицинские учреждения и до 96% учебных заведений.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что подписал сегодня соответствующее рекомендательное распоряжение о старте отопительного сезона.

«Решение о начале отопительного сезона уже приняли Львовская, Жовковская, Куликовская, Пустомытовская, Трускавецкая, Сходницкая, Великомостовская, Лопатинская, Добротворская, Сокальская, Гнездичевская, Жидачевская, Журавненская, Козовская, Николаевская, Николаевская Хировская, Рудковская, Ивано-Франковская, Мостиска, Судовишнянская и Яворивская громады», - рассказал Козицкий.

СУМЩИНА

Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что громады уже должны быть готовы на 100% начинать отопительный сезон.

ЧЕРНИГОВЩИНА

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако сообщил в Telegram, что отопительный сезон в Чернигове начнется с 18 октября.

«Теплогенерирующие предприятия технически на 100% готовы к осенне-зимнему периоду. Все гидравлические испытания проведены, котельные и теплопункты подготовлены, как все оборудование на этих теплогенерирующих предприятиях», - написал Ломако.

ЖИТОМИР И ОБЛАСТЬ

Житомирский городской совет сообщал, что с 16 октября в Житомирской громаде начался отопительный сезон.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщал 11 октября, что технически Житомирщина практически полностью готова к отопительному сезону. Проведены необходимые ремонты, социальные учреждения обеспечены альтернативными источниками энергии на случай отключения электроэнергии.

ЛУЦК И ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мэр Луцка Игорь Полищук заявил, что со среды, 18 октября "начинаем отопительный сезон в нашей громаде".

Волынская ОГА отмечала, что на Волыни проведена активная подготовка к отопительному сезону. Все поставщики тепла приступят к работе, когда уличная температура не будет превышать +8°С в течение трех суток.

ЗАПОРОЖЬЕ И ОБЛАСТЬ

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщал, что Запорожские тепловики продолжают заполнять теплоносителем домовые сети.

«Теплоносителем заполнено 100% магистральных сетей. Заполнение сетей в домах продолжается», – писал Куртев.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко отмечал, что Запорожская область готова к отопительному сезону.

ВИННИЦА И ОБЛАСТЬ

Винницкий городской совет сообщал, что 16 октября в Виннице стартовал отопительный сезон.

Начальник Винницкой ОГА (ОВА) Сергей Борзов рассказывал 12 октября, что в Винницкой области завершены подготовительные работы к началу отопительного сезона.

ХАРЬКОВ И ОБЛАСТЬ

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что приложены огромные усилия для того, чтобы Харьков успешно прошел отопительный период 2023/2024.

"И полностью готовы к его прохождению", - заявлял мэр.

Он также отмечал, что как только среднесуточная температура воздуха трое суток подряд будет ниже +8 градусов, будет запущена система отопления и в течение нескольких дней подключат к теплу жилые дома и социальную инфраструктуру города.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что Харьковщина готова к новому отопительному сезону. Котельные, объекты социальной сферы и жилые дома подготовлены на 100% к запуску тепла. Отопление в домах люди получат при среднесуточной температуре ниже 8 градусов.

«Решение о начале отопительного периода принимают органы местного самоуправления. Уже дают тепло в Богодуховской, Валковской и Близнюковской громадах. В первую очередь отопление подается в учреждения здравоохранения. Уже отапливается 9 таких заведений», - сообщил Синегубов.

ЧЕРКАЩИНА

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец отмечал, что Черкасская область технически готова к началу отопительного сезона.

По его словам, отопительный сезон начинается по каждому населенному пункту индивидуально. Температурные характеристики разрешают стартовать. Решения принимаются органами местного самоуправления – следите за их сообщениями. Первая очередь – больницы, школы, садики. Далее – жилые дома.

ПОЛТАВЩИНА

Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщал, что идет подготовка к тяжелой зиме, поэтому основная задача – максимально приложить усилия, чтобы этот отопительный сезон был наименее сложным для наших людей.

ТЕРНОПОЛЬ И ОБЛАСТЬ

Мэр Тернополя Сергей Надал заявлял, что с 17 октября в городе начинается новый отопительный период. Тепло уже подается в КНП «Тернопольская областная детская клиническая больница» Тернопольского областного совета и в роддом КНП «Тернопольская коммунальная городская больница №2».

Начальник Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщал, что в 20 громадах Тернопольщины начался отопительный сезон.

Так, теплоснабжение подается:
• в 159 (36%) детских садов;
• в 198 (34%) учебных заведений;
• в 35 (62%) учреждений здравоохранения;
• в ️712 (99%) жилых домов.

УЖГОРОД

Ужгородский городской совет сообщал, что было решено начать отопительный сезон для учебных заведений, здравоохранения, культуры и социальной защиты населения в Ужгороде с 11 октября.

ИВАНО-ФРАНКОВСК И ОБЛАСТЬ

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщал, что исполнительный комитет принял решение о старте отопительного в Франковской громаде. Завтра, 18 октября, все котельные заработают.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук 12 октября заявляла, что в ближайшее время должен начинаться отопительный сезон в области.

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Глава Кировоградской ОГА (ОВА) Андрей Райкович отмечал 12 октября, что область завершает подготовку к отопительному сезону.

ОДЕЩИНА

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщал, что отопительный сезон в Одесской области обычно начинается ориентировочно 1 ноября, но зависит от погодных условий.

По его словам, к работе в осенне-зимний период подготовлено 1315 котельных, 1908 км тепловых сетей, 248 объектов водоснабжения, 8867 многоквартирных жилых домов, 489 детских садов, 623 учебных заведения, 399 заведений здравоохранения. Заготовлено около 50 тысяч тонн посыпочного материала, 321 единица специализированной техники готова к работе.

РОВЕНЩИНА

Ровенская областная государственная администрация сообщала 17 октября, что в Ровенской области начали отопительный сезон в 32 общинах.

Уже в работе 156 котельных (17%), теплоснабжение подается в 70 (23%) детских садов, 114 (20%) школ, 25 (25%) заведений здравоохранения, 188 (16%) жилых домов.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ И ОБЛАСТЬ

Мэр Александр Симчишин сообщил, что в Хмельницком с 17 октября начинается отопительный сезон 2023-2024.

«В первую очередь детсады и медучреждения. Дальше все поочередно», – отметил он.

Отопительный сезон стартовал в нескольких громадах в Хмельницкой области.

Так, городской голова Каменец-Подольского Михаил Поситко сообщал, что 17 октября исполком принял решение начать отопительный период в городе.

Также в Красиловской громаде подключили к отоплению медучреждения и садики. В Староконстантинове также подключили к теплу учреждения социальной сферы, а впоследствии и дома.

ЧЕРНОВЦЫ И ОБЛАСТЬ

Черновицкий городской совет сообщал, что с 17 октября начинается отопительный сезон. В первую очередь будет подаваться тепло в соцзаведения (школы, сады и медучреждения), подключенные к малым котельным и имеющие возможность осуществить подачу автономно.

Подача тепла в дома и остальные нежилые помещения начнется тогда, когда в течение трех суток среднесуточная температура будет держаться ниже +8 градусов (с тенденцией на ее понижение).

ДНЕПРОПЕТРОВЩИНА

Глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак отметил 17 октября, что технически в области готовы к отопительному сезону.

«Когда подавать тепло, решают на местах. Уже подключили несколько садиков, школ и больниц в Днепровском, Синельниковском, Криворожском и Павлоградском районах», - сообщил он.

НИКОЛАЕВ

ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" сообщало, что отопительный сезон в Николаеве вряд ли начнется до конца октября.

«Согласно действующему законодательству, отопительный период начинается, если в течение трех суток среднесуточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов Цельсия и ниже. Пока такая температура не предполагается вероятно до конца октября», - говорится в сообщении.

ДОНЕЧИНА

Донецкая ОГА сообщала, что в Донецкой области 77021 домохозяйство (около 230 тыс.человек) нуждается в 302901 кубометров древесины для отопления жилья, из них 38019 кубометров для 12673 домохозяйств (около 38 тыс.человек) — в 38 тыс.чел.

Пока местные ВА работают над тем, чтобы в бюджетах были заложены средства на приобретение древесины.

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