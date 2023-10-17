Опалювальний сезон у столиці: до тепла підключили вже майже 1,5 тисячі житлових будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. З понеділка у Києві до опалення приєднали вже майже 1,5 тисячі житлових будинків Також тепло подали до понад 1,7 тисячі будівель соціальної сфери. Про це у вівторок розповів міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє УНН.
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Підключили до опалення 72 школи, 172 дитячі садочки, 94 медзаклади. Зокрема, 8 пологових будинків і 50 лікувальних закладів стаціонарного типу, 26 адміністративних будівель і закладів соціально-побутового напряму.
Всі вони, за словами Кличка, підключаються за індивідуальними заявками керівників.
Нагадаємо
Через похолодання у Києві з 16 жовтня до тепла розпочали підключати житлові будинки.