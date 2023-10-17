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Отопительный сезон в столице: к теплу подключили уже почти 1,5 тысячи жилых домов

Киев • УНН

 • 409352 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. С понедельника в Киеве к отоплению присоединили уже почти 1,5 тысячи жилых домов Также тепло подали в более 1,7 тысячи зданий социальной сферы. Об этом во вторник рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, сообщает УНН.

Отопительный сезон в столице: к теплу подключили уже почти 1,5 тысячи жилых домов

Детали

Подключили к отоплению 72 школы, 172 детских сада, 94 медучреждения. В частности, 8 роддомов и 50 лечебных учреждений стационарного типа, 26 административных зданий и учреждений социально-бытового направления.

Все они, по словам Кличко, подключаются по индивидуальным заявкам руководителей.

Напомним

Из-за похолодания в Киеве с 16 октября к теплу начали подключать жилые дома.

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