Отопительный сезон в столице: к теплу подключили уже почти 1,5 тысячи жилых домов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. С понедельника в Киеве к отоплению присоединили уже почти 1,5 тысячи жилых домов Также тепло подали в более 1,7 тысячи зданий социальной сферы. Об этом во вторник рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, сообщает УНН.
Детали
Подключили к отоплению 72 школы, 172 детских сада, 94 медучреждения. В частности, 8 роддомов и 50 лечебных учреждений стационарного типа, 26 административных зданий и учреждений социально-бытового направления.
Все они, по словам Кличко, подключаются по индивидуальным заявкам руководителей.
Напомним
Из-за похолодания в Киеве с 16 октября к теплу начали подключать жилые дома.