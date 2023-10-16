Відсьогодні у столиці почнуть підключати до тепла житлові будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Через похолодання у Києві відсьогодні до тепла розпочнуть підключати житлові будинки. Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє УНН.
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«Київ сьогодні, 16 жовтня, розпочинає підключення до тепла житлових будинків. Уже з завтрашнього дня синоптики прогнозують стабільне зниження температури», - написав Кличко у Telegram.
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За його словами, на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч км), необхідно кілька днів.
Як зазначив Кличко, рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим. Оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання.
Усі служби столиці, відповідальні за старт та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі, додав міський голова.
Нагадаємо
9 жовтня Кличко повідомив, що у столиці стартував опалювальний сезон. До тепла почали підключати за заявками керівників об’єкти соціальної інфраструктури: лікарні, школи та дитячі садочки.