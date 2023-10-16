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С сегодняшнего дня в столице начнут подключать к теплу жилые дома

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Из-за похолодания в Киеве с сегодняшнего дня к теплу начнут подключать жилые дома. Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, сообщает УНН.

С сегодняшнего дня в столице начнут подключать к теплу жилые дома

Цитата

«Киев сегодня, 16 октября, начинает подключение к теплу жилых домов. Уже с завтрашнего дня синоптики прогнозируют стабильное снижение температуры», - написал Кличко в Telegram.

Детали

По его словам, на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из крупнейших в Европе (протяженностью тепловых сетей около 3 тысяч км), необходимо несколько дней.

Как отметил Кличко, решение начать отопительный сезон является вполне оправданным. Поскольку похолодание побудило бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузке системы электроснабжения.

Все службы столицы, ответственные за старт и прохождение отопительного сезона, работают в усиленном режиме, добавил городской голова.

Напомним

9 октября Кличко сообщил, что в столице стартовал отопительный сезон. К теплу начали подключать по заявкам руководителей объекты социальной инфраструктуры: больницы, школы и детские сады.

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