С сегодняшнего дня в столице начнут подключать к теплу жилые дома

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«Киев сегодня, 16 октября, начинает подключение к теплу жилых домов. Уже с завтрашнего дня синоптики прогнозируют стабильное снижение температуры», - написал Кличко в Telegram.

Детали

По его словам, на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из крупнейших в Европе (протяженностью тепловых сетей около 3 тысяч км), необходимо несколько дней.

Как отметил Кличко, решение начать отопительный сезон является вполне оправданным. Поскольку похолодание побудило бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузке системы электроснабжения.

Все службы столицы, ответственные за старт и прохождение отопительного сезона, работают в усиленном режиме, добавил городской голова.

Напомним

9 октября Кличко сообщил, что в столице стартовал отопительный сезон. К теплу начали подключать по заявкам руководителей объекты социальной инфраструктуры: больницы, школы и детские сады.