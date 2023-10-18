У Києві до тепла підключили вже частину домівок: Кличко назвав цифру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Києві триває запуск опалювального сезону. До тепла підключили вже загалом 4 тисячі будівель, повідомив у середу мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.
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"У столиці триває запуск опалювального сезону. До тепла в Києві вже підключили загалом близько 4 000 будівель - житлового фонду та соціальної сфери", - написав Кличко у Telegram.
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Зокрема, з його слів, з теплопостачанням сьогодні 155 учбових закладів, 264 дитячих садочки, 112 медзакладів (у тому числі 10 пологових будинків та 55 стаціонарів), 35 адмінбудівель і закладів соціально-побутового напряму.
Установи і заклади соціальної сфери підключають за індивідуальними заявками їх керівників. Також за індивідуальними заявками управителів розпочинають подачу тепла в будинки ОСББ, ЖБК, відомчі.
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