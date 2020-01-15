В Киеве для купания на Крещение обустроили 16 локаций

“В этом году для празднования Крещения КП „Плесо“ обустроили в пределах Киева 16 локаций. На каждой из них с 09:00 до 18:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты”, — говорится в сообщении.

В частности, в Днепровском районе:

— пляж “Детский” (возле часовни в Гидропарке)

— пляж “Венеция” (остров Долобецкий)

— пляж “Предместная Слободка” (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры)

— пляж “Тельбин” (проспект Павла Тычины)

— пляж “Радужный” (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины)

— пляж “Радуга” (ул. Никольско-Слободская)

— пляж “Центральный” (Труханов остров).

В Оболонском районе:

— пляж “Вербный” (оз. Вербное, ул. Приозерная)

— место массового отдыха (залив Оболонь, ул. Приречная);

— Парк “Наталка” (Оболонская набережная)

— пляж “Пуща-Водица” (пруд Горащиха, 7 линия).

В Деснянском районе:

— пляж “Троещина” (ул. Оноре де Бальзака).

В Голосеевском районе:

— пляж “Галерный” (ул. Набережно-Корчеватская).

Напомним, на Крещение в Киеве купания состоятся возле Свято-Покровского Храма Украинской Православной Церкви на Оболони и в Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня Православной Церкви Украины.