В Киеве для купания на Крещение обустроили 16 локаций
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Для празднования Крещения в пределах Киева обустроены 16 локаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
“В этом году для празднования Крещения КП „Плесо“ обустроили в пределах Киева 16 локаций. На каждой из них с 09:00 до 18:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты”, — говорится в сообщении.
В частности, в Днепровском районе:
— пляж “Детский” (возле часовни в Гидропарке)
— пляж “Венеция” (остров Долобецкий)
— пляж “Предместная Слободка” (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры)
— пляж “Тельбин” (проспект Павла Тычины)
— пляж “Радужный” (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины)
— пляж “Радуга” (ул. Никольско-Слободская)
— пляж “Центральный” (Труханов остров).
В Оболонском районе:
— пляж “Вербный” (оз. Вербное, ул. Приозерная)
— место массового отдыха (залив Оболонь, ул. Приречная);
— Парк “Наталка” (Оболонская набережная)
— пляж “Пуща-Водица” (пруд Горащиха, 7 линия).
В Деснянском районе:
— пляж “Троещина” (ул. Оноре де Бальзака).
В Голосеевском районе:
— пляж “Галерный” (ул. Набережно-Корчеватская).
Напомним, на Крещение в Киеве купания состоятся возле Свято-Покровского Храма Украинской Православной Церкви на Оболони и в Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня Православной Церкви Украины.