Стало відомо, де у Києві можна купатися на Водохреще

КИЇВ. 15 січня. УНН. На Водохреще у Києві купання відбудеться біля Свято-Покровського Храму Української Православної Церкви на Оболоні та у Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього Православної Церкви України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.