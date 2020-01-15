Стало відомо, де у Києві можна купатися на Водохреще
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. На Водохреще у Києві купання відбудеться біля Свято-Покровського Храму Української Православної Церкви на Оболоні та у Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього Православної Церкви України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
“Урочисте купання для всіх охочих відбуватиметься біля Свято-Покровського Храму Української Православної Церкви на Оболоні о 12:00 та у Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього Православної Церкви України о 14:00”, — сказано у повідомленні.
Під час заходу буде здійснено чин освячення води за встановленими канонами.
У місцях купання буде забезпечено цистерни з питною водою і присутність медпрацівників, діятиме святкова торгівля.
Як відомо, в народі свято Водохреще називають Йордан або Богоявлення, яке знаменує прийняття Ісусом Христом на себе найважливішого християнського таїнства Хрещення. Вважається, що цього дня вода у всіх водоймах набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року.
Нагадаємо, минулого року на Київщині в ополонки пірнули майже 12 тисяч осіб.