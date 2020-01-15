Стало известно, где в Киеве можно купаться на Крещение

"Торжественное купание для всех желающих будет проходить возле Свято-Покровского Храма Украинской Православной Церкви на Оболони в 12:00 и в Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня Православной Церкви Украины в 14:00", - говорится в сообщении.

Во время мероприятия будет осуществлено чин освящения воды по установленным канонам.

В местах купания будут обеспечены цистерны с питьевой водой и присутствие медработников, будет действовать праздничная торговля.

Как известно, в народе праздник Крещения называют Иордан или Богоявления, которое знаменует принятие Иисусом Христом на себя важнейшего христианского таинства Крещения. Считается, что в этот день вода во всех водоемах приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года.

В прошлом году в Киевской области в проруби нырнули почти 12 тыс. человек.