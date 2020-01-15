У Києві для купання на Водохреще облаштували 16 локацій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Для святкування Водохреща у межах Києва облаштовано 16 локацій. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.
“Цьогоріч для святкування Водохреща КП „Плесо“ облаштувало в межах Києва 16 локацій. На кожній із них з 09:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники та працюватимуть медпункти”, — сказано у повідомленні.
Зокрема, у Дніпровському районі:
— пляж “Дитячий” (біля каплички у Гідропарку);
— пляж “Венеція” (острів Долобецький);
— пляж “Передмістна Слобідка” (Гідропарк, навпроти Києво-Печерської лаври);
— пляж “Тельбін” (проспект Павла Тичини);
— пляж “Райдужний” (озеро Райдужне, вул. Марка Черемшини);
— пляж “Веселка” (вул. Микільсько-Слобідська);
— пляж “Центральний” (Труханів острів).
В Оболонському районі:
— пляж “Вербний” (оз. Вербне, вул. Приозерна);
— місце масового відпочинку (затока Оболонь, вул. Прирічна);
— Парк “Наталка” (Оболонська набережна);
— пляж “Пуща-Водиця” (ставок Горащиха, 7 лінія).
У Деснянському районі:
— пляж “Троєщина” (вул. Оноре де Бальзака).
У Голосіївському районі:
— пляж “Галерна” (вул. Набережно-Корчуватська).
Нагадаємо, на Водохреще у Києві купання відбудеться біля Свято-Покровського Храму Української Православної Церкви на Оболоні та у Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього Православної Церкви України.