В Киеве для всего транспорта открыли Южный мост
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Чтобы уменьшить пробки в Киеве, для всего транспорта сегодня открыли Южный мост. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.
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"Чтобы нормализовать движение автотранспорта и уменьшить пробки в столице, с сегодняшнего дня мы открыли Южный мост. Он больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта", — написал Кличко.
Детали
Теперь левый и правый берега Киева соединяются тремя мостами:
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- Северным
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- Дарницким
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- Южным
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"Обращаюсь к водителям: будьте внимательны на дорогах города, где размещены блок-посты и блоки, соблюдайте правила дорожного движения, не занимайте полосу для движения общественного транспорта, пропускайте карету скорой и грузовика с гуманитарным грузом", — добавил Кличко.
Напомним
С 6 апреля метро в Киеве начинает работу на один час раньше — с 7:30.