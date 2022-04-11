В Киеве для всего транспорта открыли Южный мост

Цитата

"Чтобы нормализовать движение автотранспорта и уменьшить пробки в столице, с сегодняшнего дня мы открыли Южный мост. Он больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта", — написал Кличко.

Детали

Теперь левый и правый берега Киева соединяются тремя мостами:



Северным



Дарницким



Южным



"Обращаюсь к водителям: будьте внимательны на дорогах города, где размещены блок-посты и блоки, соблюдайте правила дорожного движения, не занимайте полосу для движения общественного транспорта, пропускайте карету скорой и грузовика с гуманитарным грузом", — добавил Кличко.

Напомним

С 6 апреля метро в Киеве начинает работу на один час раньше — с 7:30.