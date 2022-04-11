У Києві для всього транспорту відкрили Південний міст

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"Щоб нормалізувати рух автотранспорту та зменшити затори в столиці, відсьогодні ми відкрили Південний міст. Він більше місяця працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту", — написав Кличко.

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Тепер лівий та правий береги Києва сполучаються трьома мостами:



Північним



Дарницьким



Південним



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Як зазначив мер столиці, поступово збільшують і кількість маршрутів громадського транспорту.

"Звертаюся до водіїв: будьте уважними на дорогах міста, де розміщені блок-пости та блоки, дотримуйтеся правил дорожнього руху, не займайте смугу для руху громадського транспорту, пропускайте карети швидкої та вантажівки з гуманітарним грузом", — додав Кличко.