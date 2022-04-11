У Києві для всього транспорту відкрили Південний міст

Нагадаємо
З 6 квітня метро у Києві розпочинає роботу на одну годину раніше — з 7:30.
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Щоб зменшити затори у Києві, для всього транспорту сьогодні відкрили Південний міст. Про це у Telegram повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.
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"Щоб нормалізувати рух автотранспорту та зменшити затори в столиці, відсьогодні ми відкрили Південний міст. Він більше місяця працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту", — написав Кличко.
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Тепер лівий та правий береги Києва сполучаються трьома мостами:
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Як зазначив мер столиці, поступово збільшують і кількість маршрутів громадського транспорту.
"Звертаюся до водіїв: будьте уважними на дорогах міста, де розміщені блок-пости та блоки, дотримуйтеся правил дорожнього руху, не займайте смугу для руху громадського транспорту, пропускайте карети швидкої та вантажівки з гуманітарним грузом", — додав Кличко.
Нагадаємо
З 6 квітня метро у Києві розпочинає роботу на одну годину раніше — з 7:30.