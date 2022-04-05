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Метро Києва із середи розпочинає роботу на одну годину раніше

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Метро у Києві розпочинатиме свою роботу на одну годину раніше з середи, 6 квітня, тобто - з 7:30, повідомили у КМДА, пише УНН.

Метро Києва із середи розпочинає роботу на одну годину раніше

Цитата

"У столичному метро відновив роботу пересадочний вузол «Площа Льва Толстого» – «Палац спорту». Також працює пересадка «Золоті ворота» – «Театральна»", - повідомили у КМДА у Telegram.

"Із середи, 6 квітня, метрополітен розпочинатиме свою роботу на одну годину раніше, тобто з 7:30 і працюватиме для перевезень до 19:00", - додали в адміністрації.

Деталі

У КМДА також повідомили, як курсують поїзди:

  • Червона лінія: від станції «Шулявська» до станції «Театральна».
  • Синя лінія: від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки».
  • Зелена лінія: від станції «Сирець» до станції «Видубичі», а також від станції «Видубичі» до станції «Червоний хутір».

«Майдан Незалежності» та «Кловську» поїзди проїжджають без зупинки.

Середній інтервал руху поїздів на лініях – 1 година. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.

Окрім того, у столиці з 8:00 до 19:00 курсують близько 150 автобусів та понад 30 трамваїв. Орієнтовний інтервал руху автобусів – 30 хвилин, трамваїв – 15-20 хвилин. На лінії швидкісного трамваю № 3 – 25 хвилин.

Доповнення

Метро Києва відновило рух через Південний міст.

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