Метро Києва із середи розпочинає роботу на одну годину раніше
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Метро у Києві розпочинатиме свою роботу на одну годину раніше з середи, 6 квітня, тобто - з 7:30, повідомили у КМДА, пише УНН.
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"У столичному метро відновив роботу пересадочний вузол «Площа Льва Толстого» – «Палац спорту». Також працює пересадка «Золоті ворота» – «Театральна»", - повідомили у КМДА у Telegram.
"Із середи, 6 квітня, метрополітен розпочинатиме свою роботу на одну годину раніше, тобто з 7:30 і працюватиме для перевезень до 19:00", - додали в адміністрації.
Деталі
У КМДА також повідомили, як курсують поїзди:
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- Червона лінія: від станції «Шулявська» до станції «Театральна».
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- Синя лінія: від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки».
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- Зелена лінія: від станції «Сирець» до станції «Видубичі», а також від станції «Видубичі» до станції «Червоний хутір».
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«Майдан Незалежності» та «Кловську» поїзди проїжджають без зупинки.
Середній інтервал руху поїздів на лініях – 1 година. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.
Окрім того, у столиці з 8:00 до 19:00 курсують близько 150 автобусів та понад 30 трамваїв. Орієнтовний інтервал руху автобусів – 30 хвилин, трамваїв – 15-20 хвилин. На лінії швидкісного трамваю № 3 – 25 хвилин.
Доповнення
Метро Києва відновило рух через Південний міст.